Бійці 63-ї бригади потужно знищили БМП та БРЕМ окупантів (відео)

Українські військові продовжують методично знищувати техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 63-ї окремої механізованої бригади зірвали плани окупанти евакуювати бронетехніку з поля бою.

Військовим вдалося знищити бойову машину піхоти (БМП) та броньовану ремонтно-евакуаційну машину (БРЕМ). Про це повідомили на каналі 63-ї ОМБр у Telegram.

"Пілоти батальйону безпілотних систем, за постійної підтримки розвідки та артилерії 63 бригади, знищили як БМП, так і БРЕМ (броньована ремонтно-евакуаційна машина), що приїхала її рятувати", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як військові знищують бронетехніку російських окупантів безпосередньо на полі бою. Точний час ат місце ліквідації БМП та БРЕМ не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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