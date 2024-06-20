Бойцы 63-й бригады мощно уничтожили БМП и БРЭМ оккупантов (видео)

Украинские военные продолжают методически уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бойцы 63-й отдельной механизированной бригады сорвали планы оккупанты эвакуировать бронетехнику с поля боя.

Военным удалось уничтожить боевую машину пехоты (БМП) и бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ). Об этом сообщили на канале 63-й ОМБр в Telegram.

"Пилоты батальона беспилотных систем при постоянной поддержке разведки и артиллерии 63 бригады уничтожили как БМП, так и БРЕМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина), приехавшая ее спасать", - говорится в сообщении.

Читайте также: Пограничники уничтожили три вражеских позиции с живой силой на Запорожском направлении (видео)

На видео можно увидеть, как военные уничтожают бронетехнику российских оккупантов прямо на поле боя. Точное время на месте ликвидации БМП и БРЭМ не сообщается по соображениям безопасности.

Напомним, в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил россии. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!