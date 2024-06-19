Прикордонники знищили три ворожі позиції з живою силою на Запорізькому напрямку (відео)

Українські прикордонники допомагають військовим знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Запорізькому напрямку.

Там прикордонники FPV-дронами знищили три російські позиції. Відео оприлюднили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"FPV-дронами прикордонники знищили три ворожі позиції разом з кількома загарбниками на Запорізькому напрямку", – йдеться у повідомленні.

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На відео видно, як оператори влучно скеровують дрони у ворожі позиції. За попередніми даними, в окупантів є втрати у живій силі, однак точна кількість не наводиться.

Точний час та місце знищення російських позицій не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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