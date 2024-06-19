Пограничники уничтожили три вражеских позиции с живой силой на Запорожском направлении (видео)

Украинские пограничники помогают военным уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются в Запорожском направлении.

Там пограничники FPV-дрон уничтожили три российских позиции. Видео обнародовали на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"FPV-дронами пограничники уничтожили три вражеских позиции вместе с несколькими захватчиками на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.

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На видео видно, как операторы метко направляют дроны во враждебных позициях. По предварительным данным, у оккупантов есть потери в живой силе, однако точное количество не приводится.

Точное время и место уничтожения российских позиций не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил россии. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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