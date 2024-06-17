У Третій штурмовій показали ефектне нічне полювання на фури окупантів (відео)

Українські військові знищують логістику окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці Третьої штурмової бригади ліквідували сім фур.

Знищувати ворожі автомобілі довелося у нічний час з використанням FPV-дронів. Відео бригада опублікувала у Telegram.

"Вночі окупанти підвозять БК, паливо й живу силу. А удари по логістиці послаблюють утримування захоплених позицій і інтенсивні накати ворога", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ураженням завантажених ВАТ на ходу і в посадках займалися пілоти "FATUM" протитанкового батальйону бригади. На відео можна побачити, як оператори дронів виявляли та ліквідовували вантажівки.

Точний час та місце знищення ворожих фур не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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