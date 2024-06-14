Прикордонники ефектно ліквідували дві машини окупантів на Вовчанському напрямку (відео)

Українські прикордонники допомагають військовим знищувати живу силу та техніку ворога на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Вовчанському напрямку, що на Харківщині.

Там прикордонники за допомогою дронів знищили дві російські землерийні машини. Також втрат ворог зазнав і у живій силі, повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"На Вовчанському напрямку дві ворожі землерийні машини знищили прикордонники ПКШР "Шквал". Втрати живої сили противника уточнюються", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори скеровують FPV-дрони на ворожу техніку. На наступних кадрах видно влучання та вибухи.

Точний час та місце знищення техніки окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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