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Война в Украине

Пограничники эффектно ликвидировали две машины оккупантов на Волчанском направлении (видео)

Анастасия Крыщук

Пограничники эффектно ликвидировали две машины оккупантов на Волчанском направлении (видео)
Пограничники эффектно ликвидировали две машины оккупантов

Украинские пограничники помогают военным уничтожать живую силу и технику врага на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Волчанском направлении Харьковской области.

Там пограничники с помощью дронов уничтожили две российские землеройные машины. Также потери враг понес и в живой силе, сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"На Волчанском направлении две вражеские землеройные машины уничтожили пограничники ПКШР "Шквал". Потери живой силы противника уточняются", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы направляют FPV-дроны на вражескую технику. На следующих кадрах видны попадания и взрывы.

Точное время и место уничтожения техники оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил россии. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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