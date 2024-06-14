Пограничники эффектно ликвидировали две машины оккупантов на Волчанском направлении (видео)

Украинские пограничники помогают военным уничтожать живую силу и технику врага на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Волчанском направлении Харьковской области.

Там пограничники с помощью дронов уничтожили две российские землеройные машины. Также потери враг понес и в живой силе, сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"На Волчанском направлении две вражеские землеройные машины уничтожили пограничники ПКШР "Шквал". Потери живой силы противника уточняются", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы направляют FPV-дроны на вражескую технику. На следующих кадрах видны попадания и взрывы.

Точное время и место уничтожения техники оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил россии. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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