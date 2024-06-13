Прикордонники дронами вивели з ладу три 122-мм гаубиці Д-30 під Бахмутом (відео)

Українські прикордонники допомагають військовим знищувати техніку російських окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на Бахмутському напрямку.

Там бійці з бригади Гвардії наступу "Помста" завдали потужного удару по артилерії окупантів. Відео вправної роботи бійців підрозділу оприлюднила Держприкордонслужба України у четвер, 13 червня.

"Прикордонники-оператори FPV-дронів бригади "Помста" вивели з ладу три 122-мм гаубиці Д-30: одну знищили, ще дві – пошкодили", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як бійці готуються до виїзду на позицію. На наступних кадрах показано роботу оператора, який і завдав влучних ударів по артилерії російських загарбників.

Точний час та місце знищення військової техніки окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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