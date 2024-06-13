Пограничники дронами вывели из строя три 122-мм гаубицы Д-30 под Бахмутом (видео)

Украинские пограничники помогают военным уничтожать технику российских оккупантов на разных участках фронта. В частности, бои ведутся в Бахмутском направлении.

Там бойцы из бригады Гвардии наступления "Помста" нанесли мощный удар по артиллерии оккупантов. Видео искусной работы бойцов подразделения обнародовала Госпогранслужба Украины в четверг, 13 июня.

"Пограничники-операторы FPV-дронов бригады "Помста" вывели из строя три 122-мм гаубицы Д-30: одну уничтожили, еще две – повредили", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как бойцы готовятся к выезду на позицию. На следующих кадрах показана работа оператора, который и нанес точный удар по артиллерии российских захватчиков.

Точное время и место уничтожения военной техники оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил россии. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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