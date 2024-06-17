В Третьей штурмовой показали эффектную ночную охоту на фуры оккупантов (видео)

Украинские военные уничтожают логистику оккупантов на разных участках фронта. В частности, бойцы Третьей штурмовой бригады ликвидировали семь фур.

Уничтожать вражеские автомобили пришлось в ночное время с использованием FPV-дронов. Видео бригада опубликовала в Telegram.

"Ночью оккупанты подвозят БК, топливо и живую силу. А удары по логистике ослабляют удержание восторженных позиций и интенсивные накаты врага", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что поражением загруженных ОАО на ходу и в посадках занимались пилоты FATUM противотанкового батальона бригады. На видео можно увидеть, как операторы дронов обнаруживали и ликвидировали грузовики.

Точное время и место уничтожения вражеских фур не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил россии. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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