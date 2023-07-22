Тривожність під час обстрілів: психотерапевт розповів, як швидко заспокоїтись

Від початку повномасштабної війни в Україні кожного дня звучить повітряна тривога, під час якої ворог може обстріляти нашу територію. Деякі українці звикли до цього, а інші впадають в паніку при звуці сирени.

Тому психотерапевт Олег Чабан дав поради тим, хто не може заспокоїтися під час обстрілів та повітряних тривог. Про те, як менше панікувати, він розповів у програмі "Укрінформ: Вечірній стрім".

Він радить звернути увагу на емоції. За його словами, вони не мають логіки, є сильними та потужними, в результаті можуть змусити зробити якусь дурницю. Тому з ними варто воювати не переконаннями та іншими емоціями, а діями.

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"Потрібно зайнятися тим, що ти можеш контролювати. Наприклад, те, що стосується сім'ї, роботи. Де одразу можна отримати результат", – сказав Олег Чабан.

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Психотерапевт радить перемкнути увагу на турботу про інших, якщо у вас з'являється страх та негативні емоції. Це потрібно для того, аби знизився рівень емоційного збудження.

"Коли ми переключаємось на когось, то рівень нашого емоційного збудження завжди знижується. Біля тебе така ж сама, наприклад, маленька чи немічна людина. Як ти думаєш, що вона відчуває? А от спробуй не себе заспокоювати, а попрацюй на неї. Ми надали допомогу, відійшли і знову починаємо тривожитись. То тоді ми знов шукаємо зовнішній об'єкт – коти, собаки", – порадив психотерапевт.

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Також Чабан порекомендував працювати зі своїм тілом. Займатися спортом під час сигналів повітряної тривоги не можна, проте існує й інший спосіб, який підійде для приміщень-укриттів, де немає місця.

"Працюй у цій зоні. Ти відчуваєш тремтіння, то давайте спробуємо посилити це тремтіння. Підстилаємо щось під себе, лягаємо на спину, підгинаємо ноги і починаємо тремтіти. Це техніка нейрогенного тремтіння, яке знімає емоційне напруження", – додав Олег Чабан.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як швидко заспокоїтися, якщо у вас приступ паніки. Варто позбавлятися від стресу, оскільки він погано впливає на здоров’я та психологічний стан.

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