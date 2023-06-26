Як швидко заспокоїтись, якщо у вас приступ паніки: поради, які точно допоможуть

У наш час стрес став невід’ємною складовою нашого життя. Він дуже погано впливає на здоров’я та психологічний стан, тому варто знати методи позбавлення від нього.

Глибоке дихання

Чим глибше дихання – тим більше ви розслабляєтесь. Прийміть зручну позу, включать спокійну музику та дихайте, повністю зосередившись на цьому процесі.

Блакитне світло

Допомагає швидше розслабитися під час стресу. Вчені стверджують від блактиного світла мозкова і серцева активність людей повертається в норму в середньому за 1,1 хвилини.

До речі, крім ламп, блакитне світло екрани сучасних смартфонів та ноутбуків. Тому подивіться щось на телефоні кілька хвилин – це розслабить.

Відео дня

Послухайте заспокійливу музику

Вчені з Британської академії створили пісню Weightless, яка здатна швидко заспокоїти і навіть приспати.

Вона має довжину більше 8 хвилин і насичена різними звуковими ефектами. Ритм налаштовує ритм серця та заспокоює.

Читайте також: Як знизити стрес за допомогою азійської методики снехана

Ароматерапія

Аромати лаванди, розмарину та іланг-ілангу знижують кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень, знижують тривожність і збудження. Використовуйте аромалампи або наносьте його на зап’ястя, якщо немає алергії та вдихайте.

Абстрагуйтеся від себе

Уявіть, що стресова ситуація відбувається не з вами, а з іншою людиною. Цей прийом ефективно знижує рівень тривожності і стресу.

Нагадаємо, ми вже писали, як знизити рівень тривожності.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !