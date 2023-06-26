Как успокоиться, если у вас приступ паники: советы, которые точно помогут

В настоящее время стресс стал неотъемлемой составляющей нашей жизни. Он очень плохо влияет на здоровье и психологическое состояние, поэтому следует знать методы избавления от него.

Глубокое дыхание

Чем глубже дыхание – тем больше вы расслабляетесь. Примите удобную позу, включайте спокойную музыку и дышите, полностью сосредоточившись на этом процессе.

Голубой свет

Помогает поскорее расслабиться во время стресса. Ученые утверждают от голубого света мозговая и сердечная активность людей возвращается в норму в среднем за 1,1 минуты.

Кстати, кроме ламп, голубой свет экраны современных смартфонов и ноутбуков. Поэтому посмотрите на телефоне несколько минут – это расслабит.

Видео дня

Слушайте успокаивающую музыку

Ученые из Британской академии создали песню Weightless, которая способна быстро успокоить и даже усыпить.

Она имеет длину более 8 минут и насыщена разными звуковыми эффектами. Ритм настраивает ритм сердца и успокаивает.

Читайте также: Как снизить стресс с помощью азиатской методики захвата

Ароматерапия

Ароматы лаванды, розмарина и иланг-иланга снижают кровяное давление и частоту сердечных сокращений, снижают тревожность и возбуждение. Используйте аромалампы или наносите его на запястье, если нет аллергии и вдыхайте.

Абстрагируйтесь от себя

Представьте, что стрессовая ситуация происходит не с вами, а с другим человеком. Этот прием эффективно снижает уровень тревожности и стресса.

Напомним, мы уже писали, как снизить уровень тревожности.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !