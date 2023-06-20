Как снизить стресс с помощью азиатской методики снехана

Война повысила уровень стресса украинцев до максимума. Постоянное пребывание в напряжении вредит не только нашему психическому, но и физическому здоровью. В Азии есть очень действенная практика снижения стресса под названием снежана. Она заключается в обмазывании маслом кожи и волос. UaPortal предлагает узнать о ней больше.

В переводе с санскрита снехана - "любовь" или "любовные объятия", также это слово означает "смазывание", "смазывание маслом". Это аюрведическая практика, во время которой все тело покрывается теплым маслом. Это очень приятная и полезная процедура. Она успокаивающе влияет на нервную систему и делает кожу шелковистой.

Снехана для кожи

Все тело покрывают теплым вязким лечебным маслом, затем смывают специальным травяным порошком или мылом. Эта техника передается из поколения в поколение в азиатских семьях. Она улучшает состояние кожи, расслабляет, укрепляет иммунитет и замедляет процесс старения.

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Снехану можно провести дома. Для этого используются растительные масла и масло гхи – очищенное топленое сливочное масло.

Этапы:

Разогрейте масло так, чтобы его температура была немного больше температуры тела.

Смажьте пальцы маслом и начинайте массаж с головы, медленно двигаясь к лицу, ушам, шее. Делайте все медленно, отключите все мысли;

Нанесите масло на все тело, чтобы оно подольше оставалось на коже. Сделайте массаж рук: пройдитесь вдоль костей вверх-вниз и круговыми движениями в районе суставов;

Аккуратно помассируйте кожу в районе сердца и живота;

Попросите кого-нибудь помассировать спину и позвоночник.

Перейдите к ногам и стопам.

После массажа оставьте масло на теле еще на 10 минут.

Снехана для волос

Этот массаж снизит уровень стресса и расслабит. Также, он увлажнит сухие и слабые волосы, сделает его сияющими и шелковистыми.

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Этапы:

Проводите процедуру перед принятием душа.

Подогретое масло наносите на разделенные на пробор сухие волосы.

Корни массируйте круговыми движениями, после чего

Распределите растительное масло по всей длине волос.

Наденьте шапочку для душа, обмотайте полотенцем и залейте на 10 минут. Можно оставить масло на всю ночь.

Лучше всего для волос подходит кокосовое масло. Процедуру можно проводить раз в неделю утром или вечером.

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