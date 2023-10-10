Три кімнатні рослини можуть усунути пил: обов'язково тримайте їх вдома

Деякі кімнатні рослини можуть допомогти позбутися пилу у вашому будинку. Вони підвищують рівень вологості, а не тільки стають прикрасою.

Частинки пилу, які літають у повітря, можуть викликати проблеми з диханням, особливо в алергіків. Тому важливо потурбуватися про зменшення кількості домашнього пилу.

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До трьох кімнатних рослин, які можуть усунути пил, належать:

Англійський плющ (Hedera helix) – це вічнозелена рослина з великими, блискучими листками. Пил осідає на листках плюща і легко видаляється вологою тканиною.

Фікус каучуконосний (еластик) (Ficus elastica) – це рослина з великими, шкірястими листками. Листки фікуса також ефективно вловлюють пил.

(Ficus elastica) – це рослина з великими, шкірястими листками. Листки фікуса також ефективно вловлюють пил. Хлорофітум чубатий (Chlorophytum comosum) – це рослина з довгими, тонкими листками. Листки хлорофітума виділяють кисень, що також допомагає очистити повітря від пилу.

Ці рослини ефективні у поглинанні пилу, не вимагають багато догляду та стануть окрасою дому.

Не забувайте регулярно очищати самі рослини від пилу за допомогою м'якої, вологої тканини або губки. Не використовуйте жорсткі матеріали, які можуть пошкодити листя. В іншому випадку – пил тільки накопичуватиметься.

Рослини з пухнастим або жорстким листям можна очищати, використовуючи фен на низькій потужності. Також обприскуйте листя рослин водою, щоб запобігти утворенню пилу.

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Крім цих трьох рослин, є багато інших кімнатних рослин, які можуть допомогти усунути пил. До них належать:

"Тещин язик" (Sansevieria trifasciata)

(Sansevieria trifasciata) Бегонія (Begonia)

(Begonia) Фікус Бенджаміна (Ficus benjamina)

Пеперомія (Peperomia)

(Peperomia) Спатифілум (Spathiphyllum)

Вибираючи кімнатні рослини для свого будинку, враховуйте розмір рослини, рівень освітлення і рівень вологості в вашому домі.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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