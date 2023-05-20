Три лайфхаки, які допоможуть швидко та ефективно прибирати шкоду домашніх тварин

Якщо у вас є домашні тварини, ви, безсумнівно, зіткнулися з різними проблемами прибирання. Незалежно від того, чи це проблема з волоссям, що прилипає до кожної поверхні, запах сечі, що не зникає, або брудні сліди лап, які потрапляють туди, де їх не має бути, наступні поради допоможуть вашому дому залишатися свіжим і чистим.

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Проблема з волоссям

Шерсть домашніх тварин може бути повсюдно, навіть у місцях, куди ваша тварина ніколи не заходить. Якщо зібрати шерсть з поверхні за допомогою валика для видалення ворсу складно, на вашій кухні може бути ще кращий засіб. Одягніть гумові рукавички та проведіть ними по забрудженій поверхні. Всі волоски налипнуть до рукавичок, і їх можна легко змити в раковині. Цей метод прекрасно працює для чохлів на меблі, постільної білизни та килимів – всіх тих місць, де волосся часто прилипає.

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Подолання брудних плям

Будь-який власник домашніх тварин знає, що нещасні випадки можуть статися, особливо з молодими або старими улюбленцями. У випадку шкоди собак і котів оцет добре справляється з запахом сечі. Після виявлення плями відразу нанесіть оцет на це місце.

Це допоможе знизити запах аміаку, що викликається сечею домашніх тварин. Потім припорошіть місце содою, щоб висмоктати залишкову вологу. Пройде принаймні година, а потім використайте пилосос, щоб повернути місце до первозданного вигляду.

Бікарбонат соди – зручний продукт, який зазвичай знайдеться в кожному домі. Він не тільки допомагає вбрати запах сечі, але також прибирає неприємні запахи. Якщо ви помітили, що м'які меблі або килими пахнуть собакою, просто посипте на них невелику кількість соди, залиште на декілька хвилин і пропилососьте.

Брудні лапи

Навіть маленькі лапки можуть принести багато бруду і багнюки в ваш дім, коли вони переступають поріг. Щоб уникнути бруду в будинку, ви можете поступатися з лапками вашого улюбленця, як із забрудненими взуттям після прогулянки. Покладіть рушник біля дверей, щоб протерти лапки свого улюбленця, коли ви повертаєтесь додому.

Хоча вашій тварині, напевно, не вдасться навчитися цьому трюку самостійно, це простий спосіб уникнути проникнення бруду в будинок. Якщо прогулянка була особливо брудною і ви вважаєте, що бруд може висохнути, поки ви повернетеся, розмістіть миску з водою біля дверей, щоб ретельно промити лапи. Чисті лапки допоможуть зберегти ваш дім від бруду, і це набагато легше, ніж прибирати його зі забруднених меблів.

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