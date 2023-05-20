Три лайфхака, которые помогут быстро и эффективно убирать вред домашних животных

Если у вас есть домашние животные, вы, несомненно, столкнулись с разными проблемами уборки. Независимо от того, это проблема с волосами, прилипающими к каждой поверхности, запах не исчезающей мочи или грязные следы лап, которые попадают туда, где их не должно быть, следующие советы помогут вашему дому оставаться свежим и чистым.

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Проблема с волосами

Шерсть домашних животных может быть повсеместно даже в местах, куда ваше животное никогда не заходит. Если собрать шерсть с поверхности с помощью валика для удаления ворса сложно, на вашей кухне может быть еще лучшее средство. Наденьте резиновые перчатки и проведите ими по загрязненной поверхности. Все волоски налипнут к перчаткам, и их можно легко смыть в раковине. Этот метод прекрасно работает для чехлов на мебель, постельные принадлежности и ковров – всех тех мест, где волосы часто прилипают.

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Преодоление грязных пятен

Любой владелец домашних животных знает, что несчастные случаи могут произойти, особенно с молодыми или старыми питомцами. В случае вреда собак и кошек уксус хорошо справляется с запахом мочи. После обнаружения пятна сразу нанесите уксус на это место.

Это поможет снизить запах аммиака, вызываемый мочой домашних животных. Затем припылите место содой, чтобы высосать остаточную влагу. Пройдет по крайней мере час, а затем используйте пылесос, чтобы вернуть место к первозданному виду.

Бикарбонат соды – удобный продукт, обычно найдется в каждом доме. Он не только помогает впитать запах мочи, но также убирает неприятные запахи. Если вы заметили, что мягкая мебель или ковры пахнут собакой, просто посыпьте на нее небольшое количество соды, оставьте на несколько минут и пропылетесь.

Грязные лапы

Даже маленькие кавычки могут принести много грязи и грязи в ваш дом, когда они переступают порог. Чтобы избежать грязи в доме, вы можете уступать с кавычками вашего любимца, как с загрязненными обувью после прогулки. Положите полотенце у двери, чтобы протереть кавычки своего любимца, когда вы возвращаетесь домой.

Хотя вашему животному наверняка не удастся научиться этому трюку самостоятельно, это простой способ избежать проникновения грязи в дом. Если прогулка была особенно грязной и вы считаете, что грязь может высохнуть, пока вы вернетесь, разместите миску с водой у двери, чтобы тщательно промыть лапы. Чистые кавычки помогут сохранить ваш дом от грязи, и это гораздо легче, чем убирать его из загрязненной мебели.

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