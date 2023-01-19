Три лікарські рослини, які можна легко виростити на підвіконні

Здебільшого люди звикли вирощувати вдома квіти та різні вазони. Проте в домашніх умовах можна виростити лікарські рослини.

Вони використовуються в кулінарії та у народній медицині. Серед них: базилік, материнка та лаванда. Про це пише "Дача. Сад та город".

1. Базилік – популярна рослина, яка потрібна та зовсім невибаглива. Перед посадкою спочатку підготуєте насіння та засипте в широку ємність, накрийте ґрунтом, полийте, вкрийте плівкою. Провітрювати потрібно щодня, поки паростки не випрямляться. Після появи справжнього листя розсадіть розсаду.

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2. Материнка допомагає при застудних захворюваннях та використовується як антисептик. Кущ розмножують розподілом, розрізаючи на частини, щоб було кілька здорових нирок. Горщики потрібні щонайменше на 3 літри.

3. Лаванда – розслаблююча та заспокійлива рослина. В домашніх умовах добре приживається тільки дрібнолиста лаванда. Розмножують рослину живцями в горщики на 3 літри. Рослині потрібне світло не менше 12 годин та температуру 20-23 градусів за Цельсієм.

Які ще рослини можна виростити на підвіконні

1. Солодкий і гіркий перець можна з легкістю виростити в горщиках на вікні. Проте потрібне тепле та добре освітлене місце. Обирайте ті сорти, які рекомендують вирощувати в приміщенні.

2. Моркву теж можете виростити на підвіконні, але потрібні ті сорти, що дають невеликі коренеплоди. Місце потрібне добре освітлене. Стежте за тим, щоб ґрунт був вологим, але не залитим.

3. Зелена цибуля. Її можна виростити з дозрілих цибулин або з насіння.

4. Огірки. Важливо правильно обрати сорт. Зокрема для вирощування на підвіконні підійде гібридний сорт F1 та кущового типу. Вам також буде потрібна спеціальна решітка для опори.

5. Імбир надзвичайно корисна рослина, що допомагає усунути запальні процеси в організмі та знімає нудоту. На підвіконні його можна виростити зі шматочка, який треба закопати в контейнері з землею. Обирайте місце, куди б не потрапляли прямі сонячні промені.

Нагадаємо, щоб об кріп сходив швидше, потрібно розмочувати насіння перед посадкою. Також необхідно обов'язково підживлювати зелень.

Також гарні рослини та квіти можна виростити з живців. Особливо, якщо знати кілька важливих секретів.

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