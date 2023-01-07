Щоб кріп сходив швидше: прості способи підживлення зелені

Щоб кріп сходив швидше, потрібно розмочувати насіння перед посадкою. Також необхідно обов'язково підживлювати зелень.

Про це пише Telegram-канал "Дача. Сад та город". Там дали поради, як зробити урожай кропу смачним і пишним.

Основні поради для підживлення кропу

Підготувати кріп до посадки можна наступним чином:

1. За допомогою оприскування раптоводом з нашатирного спирту.

У нашатирному спирті міститься достатня кількість азоту, яка допомагає нарощувати зелену масу. При цьому з аміаку він краще засвоюється.

Щоб приготувати таку підгодівлю, потрібно взяти чайну ложечку аміаку і 5 літрів води. Розчиняємо аміак у воді і оприскуємо кріп.

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2. За допомогою додавання попелу. Калій і фофор – потрібні елементи для гарних кущів.

Як зробити таку підживку? У відрі води потрібно розчинити столову ложку нашатирного спирту і 5 склянок золи. Отриманий розчин проціджуємо і поливали ним зелень. Таким чином необхідно полити раз в 7-10 днів.

Коли саджати кріп

Щоб отримати ранній врожай кропу, треба його висаджувати в першій декаді квітня. Враховуйте, щоб температура була підходящою.

Крім цього, підсівайте насіння кожні два тижні, щоб забезпечити постійне утворення свіжої зелені.

Найкраще кріп росте на нейтральній, пухкому ґрунті, на важкому ґрунті вирощувати його небажано. Грядку підготуйте з осені, щоб можна було навесні раніше посіяти насіння кропу.

Коли будете перекопувати землю десь на глибину 20 см, потрібно внести перегній і мінеральні добрива. Навесні залишиться тільки ретельно розрівняти поверхню землі, зробити на ній борозенки по 2 см глибиною, залишаючи між рядками по 20 см, зволожити землю і посіяти насіння. Зверху насіння присипте пухкою землею, трохи ущільнюючи ґрунт. Поливати посіви не потрібно, інакше насіння з водою підуть глибше, ніж треба.

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