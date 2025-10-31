З ними збережете гроші: топ дешевих в обслуговуванні авто

Багато автовласників прагнуть не лише придбати недорогий автомобіль, а й вибрати модель, яка не вимагатиме значних витрат на утримання. Експерти визначили п'ятірку найвигідніших авто, володіння якими обійдеться максимально дешево.

Фахівці GOBankingRates проаналізували доступні моделі в різних сегментах і обрали найкращі варіанти, орієнтуючись на витрати на обслуговування, якість та довговічність. Ці машини відзначаються надійністю, невисокою вартістю ремонту та економічністю, що робить їх вигідними для тривалої експлуатації. Якщо транспорт рідко виходить з ладу та служить багато років — це правильний вибір для бюджетного власника.

До рейтингу найвигідніших автомобілів увійшли:

Honda Pilot

Subaru Impreza

Toyota Corolla

Honda Civic

Toyota RAV4

Рейтинг переважно складається з масових, доступних моделей, які пропонують сучасне оснащення та високу надійність. Такі авто користуються великим попитом і вважаються оптимальним вибором для тих, хто хоче зекономити як на покупці, так і на подальшому утриманні.

