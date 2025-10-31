С ними сохраните деньги: топ дешевых в обслуживании авто

Многие автовладельцы стремятся не только купить недорогой автомобиль, но и выбрать модель, которая не потребует значительных затрат на содержание. Эксперты определили пятерку самых выгодных автомобилей, владение которыми обойдется максимально дешево.

Специалисты GOBankingRates проанализировали доступные модели в разных сегментах и выбрали лучшие варианты, ориентируясь на затраты на обслуживание, качество и долговечность. Эти машины отличаются надежностью, невысокой стоимостью ремонта и экономичностью, что делает их выгодными для длительной эксплуатации. Если транспорт редко выходит из строя и служит много лет, это правильный выбор для бюджетного владельца.

В рейтинг самых выгодных автомобилей вошли:

Honda Pilot

Subaru Impreza

Toyota Corolla

Honda Civic

Toyota RAV4

Рейтинг преимущественно состоит из массовых, доступных моделей, предлагающих современную оснастку и высокую надежность. Такие авто имеют большой спрос и считаются оптимальным выбором для тех, кто хочет сэкономить как на покупке, так и на дальнейшем удержании.

