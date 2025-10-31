Дрони атакували російський Орел: горіла ТЕЦ (фото)

За інформацією російських телеграм-каналів, поблизу міста Владимир у РФ в ніч на 31 жовтня було атаковано електропідстанцію.

Про це повідомляє Astra. OSINT-аналіз, проведений Astra, підтверджує, що удар припав по підстанції "Владимирська".

"Відео очевидців із міста Владимир та області свідчить, що в селищі Енергетик було уражено електропідстанцію. За даними ASTRA, кадри зняті в районі вулиці Радіоновка. Об’єкт, який зазнав атаки, розташований на вулиці Енергетиків", — зазначили в ресурсі.

За даними пабліка, підстанція "Владимирська" — один з ключових енергетичних вузлів регіону. Її встановлена потужність становить близько 4 010 МВА. Підстанція забезпечує розподіл електроенергії по регіону, від неї відходить велика кількість ЛЕП напругою 110–750 кВ.

Крім того, російські джерела повідомляють про вибухи в Ярославлі.

