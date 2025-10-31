В Україні різко зросли ціни на популярні продукти: що подорожчало найбільше

В Україні протягом останнього тижня відбулося помітне зростання цін на тепличні овочі — огірки, помідори, зелену цибулю та броколі. Водночас подешевшали картопля, капуста та сезонні дині.

Найбільшим попитом серед покупців залишаються яблука та картопля, а з фруктів — груші та лимони. Аналітики EastFruit повідомляють, що наприкінці жовтня на українських ринках відбулася істотна зміна вартості ключових овочевих і фруктових позицій.

Загальна ситуація на ринку

З одного боку, тепличні продукти продовжують дорожчати, а з іншого — сезонні культури, зокрема картопля та капуста, навпаки, знижуються в ціні. Попит на багато товарів лишається стабільно високим, навіть попри коливання вартості.

Що подорожчало

Найвідчутніше зросли ціни на огірки та помідори — це вже третій тиждень поспіль.

Помідори: 45–95 грн/кг (було 28–80 грн)

45–95 грн/кг (було 28–80 грн) Огірки: 90–130 грн/кг (було 75–105 грн)

Причина — скорочення пропозиції через завершення сезону відкритого ґрунту та підвищення витрат тепличних фермерів.

Значно зросла ціна на зелену цибулю — майже вдвічі:

Зелена цибуля: 195–205 грн/кг (було 100–195 грн)

Також подорожчали:

Баклажани: 60–68 грн/кг (було 40–50 грн)

60–68 грн/кг (було 40–50 грн) Броколі: 45–55 грн/кг

45–55 грн/кг Зелень — салати, кріп, петрушка

Що подешевшало

Стабільними залишилися ціни на буряк і моркву:

Морква: 9–10 грн/кг

9–10 грн/кг Буряк: 8–10 грн/кг

Трохи знизилася ціна на:

Картоплю: 10–12 грн/кг (було 11–13 грн)

10–12 грн/кг (було 11–13 грн) Капусту білокачанну: 9–11 грн/кг

9–11 грн/кг Пекінську капусту: 20–30 грн/кг

20–30 грн/кг Перець "Білозерка": 20–55 грн/кг

Інші позиції:

Цвітна капуста: 33–37 грн/кг

33–37 грн/кг Часник: 60–120 грн/кг (залишається дорогим)

Ціни на фрукти

На фруктовому ринку ситуація різниться:

Лимони: 100–120 грн/кг — подорожчали

100–120 грн/кг — подорожчали Апельсини: 60–75 грн/кг — подешевшали

Серед українських фруктів:

Груші: 45–110 грн/кг (було 30–85 грн)

45–110 грн/кг (було 30–85 грн) Яблука: 20–85 грн/кг — без змін

20–85 грн/кг — без змін Сливи: 20–45 грн/кг — стабільно

20–45 грн/кг — стабільно Персики: 50–80 грн/кг — стабільно

Сезонні ягоди знижуються в ціні:

Кавуни: 8–15 грн/кг

8–15 грн/кг Дині: 25–40 грн/кг (було 45–60 грн)

Попит серед покупців

Найактивніше продаються:

Яблука

Картопля

Також стабільно добре продаються буряк і морква

Сливи майже зникли з прилавків, натомість попит на лимони зріс — їх частіше купують із наближенням холодів.

