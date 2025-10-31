В Україні різко зросли ціни на популярні продукти: що подорожчало найбільше
В Україні протягом останнього тижня відбулося помітне зростання цін на тепличні овочі — огірки, помідори, зелену цибулю та броколі. Водночас подешевшали картопля, капуста та сезонні дині.
Найбільшим попитом серед покупців залишаються яблука та картопля, а з фруктів — груші та лимони. Аналітики EastFruit повідомляють, що наприкінці жовтня на українських ринках відбулася істотна зміна вартості ключових овочевих і фруктових позицій.
Загальна ситуація на ринку
З одного боку, тепличні продукти продовжують дорожчати, а з іншого — сезонні культури, зокрема картопля та капуста, навпаки, знижуються в ціні. Попит на багато товарів лишається стабільно високим, навіть попри коливання вартості.
Що подорожчало
Найвідчутніше зросли ціни на огірки та помідори — це вже третій тиждень поспіль.
- Помідори: 45–95 грн/кг (було 28–80 грн)
- Огірки: 90–130 грн/кг (було 75–105 грн)
Причина — скорочення пропозиції через завершення сезону відкритого ґрунту та підвищення витрат тепличних фермерів.
Значно зросла ціна на зелену цибулю — майже вдвічі:
- Зелена цибуля: 195–205 грн/кг (було 100–195 грн)
Також подорожчали:
- Баклажани: 60–68 грн/кг (було 40–50 грн)
- Броколі: 45–55 грн/кг
- Зелень — салати, кріп, петрушка
Що подешевшало
Стабільними залишилися ціни на буряк і моркву:
- Морква: 9–10 грн/кг
- Буряк: 8–10 грн/кг
Трохи знизилася ціна на:
- Картоплю: 10–12 грн/кг (було 11–13 грн)
- Капусту білокачанну: 9–11 грн/кг
- Пекінську капусту: 20–30 грн/кг
- Перець "Білозерка": 20–55 грн/кг
Інші позиції:
- Цвітна капуста: 33–37 грн/кг
- Часник: 60–120 грн/кг (залишається дорогим)
Ціни на фрукти
На фруктовому ринку ситуація різниться:
- Лимони: 100–120 грн/кг — подорожчали
- Апельсини: 60–75 грн/кг — подешевшали
Серед українських фруктів:
- Груші: 45–110 грн/кг (було 30–85 грн)
- Яблука: 20–85 грн/кг — без змін
- Сливи: 20–45 грн/кг — стабільно
- Персики: 50–80 грн/кг — стабільно
Сезонні ягоди знижуються в ціні:
- Кавуни: 8–15 грн/кг
- Дині: 25–40 грн/кг (було 45–60 грн)
Попит серед покупців
Найактивніше продаються:
- Яблука
- Картопля
- Також стабільно добре продаються буряк і морква
Сливи майже зникли з прилавків, натомість попит на лимони зріс — їх частіше купують із наближенням холодів.
