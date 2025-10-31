Яка категорія українців без стажу може оформити пенсію по інвалідності

В Україні особи з підтвердженою інвалідністю мають право на спеціальну пенсію. Для її призначення зазвичай потрібен певний страховий стаж. Проте іноді трапляється, що людина отримує інвалідність, не маючи достатньої кількості років стажу.

Як визначають розмір пенсії по інвалідності

Розмір допомоги залежить від групи інвалідності й становить частку від пенсії за віком:

І група — 100%;

ІІ група — 90%;

ІІІ група — 50%.

Для отримання цих виплат необхідно мати мінімальний страховий стаж. Для І групи потрібно від одного до десяти років, для ІІ та ІІІ груп — від одного до чотирнадцяти. Конкретна кількість визначається залежно від віку, коли встановлено інвалідність. Якщо статус надано після досягнення пенсійного віку, необхідно щонайменше 15 років стажу.

Чи можлива пенсія по інвалідності без стажу

Якщо людина набула інвалідності, але не має навіть мінімального стажу, пенсію все ж можуть призначити. Це можливо у випадках, коли інвалідність настала:

під час проходження строкової служби;

у зв'язку з участю в Революції Гідності з листопада 2013 до лютого 2014 року та зверненням по медичну допомогу до 30 квітня 2014-го.

В інших ситуаціях, коли стажу немає, слід звернутися до органів соцзахисту — таким людям може призначатися соціальна пенсія по інвалідності.

Що передбачено для військовослужбовців

Для військових діють особливі правила: вони можуть отримати пенсію по інвалідності навіть без страхового стажу, якщо інвалідність виникла:

під час служби;

протягом трьох місяців після звільнення;

пізніше, але внаслідок захворювання, пов'язаного зі службою.

Розмір військової пенсії визначається як відсоток від грошового забезпечення:

І група — 70% (або 100% у разі інвалідності внаслідок війни);

ІІ група — 60% (80%);

ІІІ група — 40% (60%).

У кожній конкретній ситуації умови та розмір виплат варто уточнювати безпосередньо у Пенсійному фонді України.

