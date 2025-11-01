Високий рівень комфорту та надійності: названо найкращий вживаний автомобіль
На ринку вживаних авто вибір дійсно великий, але лише окремі моделі можуть повністю відповідати запитам більшості водіїв. Видання What Car? назвало найкращий уживаний автомобіль, який варто придбати у 2025 році, і, на думку експертів, він помітно випереджає конкурентів.
Фахівці зізнаються, що визначити переможця було непросто. Вони високо оцінили універсал Mercedes-Benz E-Class T-Modell та сімейний кросовер Peugeot 5008, однак навіть ці популярні моделі, за їх словами, поступаються електричному кросоверу Skoda Enyaq. Про це пише What Car?.
Як зазначають у What Car?, Skoda Enyaq вирізняється продуманим і практичним салоном, високим рівнем комфорту та великим простором для пасажирів. Авто має значний запас ходу, що дозволяє без проблем подолати довгі дистанції з родиною. Ще однією перевагою моделі є приваблива ціна на вторинному ринку — Enyaq з пробігом коштує дешевше, ніж багато конкурентів у цьому сегменті.
Тим часом експерти порталу Autocar оголосили свого лідера у категорії спортивних автомобілів. Найвищу оцінку отримав Alpine A110 — середньомоторний спорткар бренду Renault. Він зміг обійти моделі Porsche, BMW та Mercedes-Benz завдяки чудовій керованості та ефектному дизайну.
