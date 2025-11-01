Высокий уровень комфорта и надежности: назван лучший подержанный автомобиль

На рынке подержанных авто выбор действительно велик, но только отдельные модели могут полностью соответствовать запросам большинства водителей. Издание What Car? назвало лучший б/у автомобиль, который стоит приобрести в 2025 году, и, по мнению экспертов, он заметно опережает конкурентов.

Специалисты признаются, что определить победителя было непросто. Они высоко оценили универсал Mercedes-Benz E-Class T-Modell и семейный кроссовер Peugeot 5008, однако даже эти популярные модели, по их словам, уступают электрическому кроссоверу Skoda Enyaq. Об этом пишет What Car?.

Как отмечают в What Car?, Skoda Enyaq отличается продуманным и практичным салоном, высоким уровнем комфорта и большим простором для пассажиров. Автомобиль имеет значительный запас хода, что позволяет без проблем преодолеть длинные дистанции с семьей. Еще одним преимуществом модели является привлекательная цена на вторичном рынке – Enyaq с пробегом стоит дешевле, чем многие конкуренты в этом сегменте.

В то же время эксперты портала Autocar объявили своего лидера в категории спортивных автомобилей. Высокую оценку получил Alpine A110 – среднемоторный спорткар бренда Renault. Он смог обойти модели Porsche, BMW и Mercedes-Benz благодаря отличной управляемости и эффектному дизайну.

