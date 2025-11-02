Зимова допомога для малозабезпечених сімей: у Мінсоцполітики оприлюднили деталі 

Міністр соціальної політики Денис Улютін повідомив, що малозабезпечені родини отримають зимову допомогу у розмірі 6,5 тис. грн. "Ми працюємо над відповідним документом. На найближчому засіданні уряду плануємо винести на розгляд виплату у 6,5 тисяч гривень для малозабезпечених сімей, у тому числі тих, що проживають у прифронтових регіонах", — зазначив Улютін.

За його словами, держава має необхідне фінансування, і виплати розпочнуться одразу після ухвалення рішення. Про це він написав у Телеграм.

Нагадаємо, уряд планує ввести одноразову підтримку в розмірі 6 500 грн для соціально вразливих громадян. Загалом допомогу мають отримати близько 660 тис. українців, а фінансування програми складе 4,3 млрд грн із держбюджету.

Ці виплати передбачені для:

дітей із числа внутрішньо переміщених осіб;

дітей із малозабезпечених родин;

дітей, над якими встановлено опіку або піклування;

дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування, що проживають у ДБСТ чи прийомних сім’ях;

осіб з інвалідністю І групи серед ВПО;

одиноких пенсіонерів, які отримують надбавку на догляд.

Виплати мають на меті підтримати найбільш уразливі категорії населення в осінньо-зимовий період.

