Зимняя помощь для малоимущих семей: в Минсоцполитики обнародовали детали

Министр социальной политики Денис Улютин сообщил, что малоимущие семьи получат зимнюю помощь в размере 6,5 тыс. грн. "Мы работаем над соответствующим документом. На ближайшем заседании правительства планируем вынести на рассмотрение выплату в 6,5 тысячи гривен для малообеспеченных семей, в том числе проживающих в прифронтовых регионах", — отметил Улютин.

По его словам, у государства необходимо финансирование, и выплаты начнутся сразу после принятия решения. Об этом он написал в телеграмме.

Напомним, правительство планирует ввести единовременную поддержку в размере 6 500 грн для социально уязвимых граждан. Всего помощь должны получить около 660 тыс. украинцев, а финансирование программы составит 4,3 млрд грн из госбюджета.

Эти выплаты предусмотрены для:

детей из числа внутренне перемещенных лиц;

детей из малообеспеченных семей;

детей, над которыми установлена опека или забота;

детей с инвалидностью, лишенных родительской опеки, проживающих в ДБСТ или приемных семьях;

лиц с инвалидностью I группы среди ВПЛ;

одиноких пенсионеров, получающих прибавку по уходу.

Целью выплаты является поддержание наиболее уязвимых категорий населения в осенне-зимний период.

