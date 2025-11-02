Швидкий та якісний: названо найкращий спортивний автомобіль

На ринку спортивних автомобілів зараз представлено безліч моделей — від преміальних до високотехнологічних. Обрати найкращу з них непросто, тому експерти Autocar провели масштабний тест-драйв і склали власний рейтинг.

До списку увійшли 10 моделей від таких брендів, як Porsche, BMW, Mazda, Lotus, Aston Martin та інших. Про це пише news.finance.

Лідер рейтингу Перше місце посів Alpine A110 — середньомоторний спорткар від Alpine (Groupe Renault), який дебютував у 2017 році. Фахівці відзначили його легку конструкцію, високу маневреність, динаміку та приємні відчуття за кермом. Крім того, модель має порівняно доступну ціну: у Великій Британії базова версія коштує трохи менше £55 000 (приблизно $72 000).

Autocar зазначає: "Alpine A110 заслуговує на п’ять зірок".

ТОП-10 спортивних авто за версією Autocar:

Alpine A110 Porsche 911 Mazda MX-5 BMW M2 Porsche 718 Boxster/Cayman Aston Martin Vantage Lotus Emira Ford Mustang BMW Z4 Mercedes-AMG SL

Більшість моделей отримали дуже високі оцінки. Водночас Mercedes-AMG SL експерти назвали "занадто великим" і менш драйвовим у порівнянні з конкурентами, зокрема Porsche.

