Быстрый и качественный: назван лучший спортивный автомобиль

На рынке спортивных автомобилей сейчас представлено множество моделей – от премиальных до высокотехнологичных. Выбрать лучшую из них непросто, поэтому эксперты Autocar провели масштабный тест-драйв и составили свой рейтинг.

В список вошли 10 моделей от таких брендов как Porsche, BMW, Mazda, Lotus, Aston Martin и других. Об этом пишет news.finance.

Лидер рейтинга Первое место занял Alpine A110 – среднемоторный спорткар от Alpine (Groupe Renault), дебютировавший в 2017 году. Специалисты отметили его легкую конструкцию, высокую маневренность, динамику и приятные ощущения за рулем. Кроме того, модель имеет сравнительно доступную цену: в Великобритании базовая версия стоит чуть меньше £55 000 (примерно $72 000).

Autocar отмечает: "Alpine A110 заслуживает пяти звезд".

ТОП-10 спортивных авто по версии Autocar:

Alpine A110 Porsche 911 Mazda MX-5 BMW M2 Porsche 718 Boxster/Cayman Aston Martin Vantage Lotus Emira Ford Mustang BMW Z4 Mercedes-AMG SL

Большинство моделей получили очень высокие оценки. В то же время, Mercedes-AMG SL эксперты назвали "слишком большим" и менее драйвовым по сравнению с конкурентами, в частности Porsche.

