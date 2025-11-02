Быстрый и качественный: назван лучший спортивный автомобиль
На рынке спортивных автомобилей сейчас представлено множество моделей – от премиальных до высокотехнологичных. Выбрать лучшую из них непросто, поэтому эксперты Autocar провели масштабный тест-драйв и составили свой рейтинг.
В список вошли 10 моделей от таких брендов как Porsche, BMW, Mazda, Lotus, Aston Martin и других. Об этом пишет news.finance.
Лидер рейтинга Первое место занял Alpine A110 – среднемоторный спорткар от Alpine (Groupe Renault), дебютировавший в 2017 году. Специалисты отметили его легкую конструкцию, высокую маневренность, динамику и приятные ощущения за рулем. Кроме того, модель имеет сравнительно доступную цену: в Великобритании базовая версия стоит чуть меньше £55 000 (примерно $72 000).
Autocar отмечает: "Alpine A110 заслуживает пяти звезд".
ТОП-10 спортивных авто по версии Autocar:
- Alpine A110
- Porsche 911
- Mazda MX-5
- BMW M2
- Porsche 718 Boxster/Cayman
- Aston Martin Vantage
- Lotus Emira
- Ford Mustang
- BMW Z4
- Mercedes-AMG SL
Большинство моделей получили очень высокие оценки. В то же время, Mercedes-AMG SL эксперты назвали "слишком большим" и менее драйвовым по сравнению с конкурентами, в частности Porsche.
