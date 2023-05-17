Три місяці без води та без їжі: у Сирії під завалами після землетрусу знайшли живим чоловіка

У Сирії після землетрусу, який стався 6 лютого, з-під завалів будинку витягли живого чоловіка. Він виживав три місяці без їжі та води.

На опублікованих порталом Akhbar.fouri кадрах видно, що постраждалий сильно виснажений. Наразі невідомо, як він зміг так довго прожити під завалами та дочекатися порятунку, невідомо, чим харчувався та які травми міг отримати.

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Після порятунку чоловіка терміново ушпиталили до лікарні, де він перебуває під наглядом лікарів.

Нагадаємо, 6 лютого 2023 року у Туреччині та Сирії сталися потужні землетруси. У Сирії загинуло понад 5800 людей, у Туреччині більш як 40 тисяч. 20 лютого в турецькій провінції Хатай сталися повторні поштовхи магнітудою 6,4 і 5,8, за якими було 90 афтершоків. Це вплинуло й на сусідню Сирію, де у двох містах обрушилися будівлі.

Науковці повідомили, що унаслідок жахливого землетрусу Туреччина змістилася на три метри.

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