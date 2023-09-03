Три помилки, яких треба уникати під час приготування м'яса

Щоб м'ясо вийшло смачним і ніжним, потрібно не допускатися кількох поширених помилок. Зокрема ніколи не соліть м'ясо занадто рано.

Видання Sante Plus розповіло, як не можна готувати м'ясо та чому. Оскільки так смак страви може змінитися, як і текстура.

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Помилка №1: готувати м'ясо на холодній сковороді

Незалежно від того, яку сковороду ви збираєтесь використовувати, важливо готувати м'ясо на гарячій сковороді. Якщо кинути його на холодну сковороду, воно може прилипнути, і ви не отримаєте бажаного кольору та текстури.

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Помилка №2: занадто швидке переміщення м'яса під час приготування

Коли ви кладете шматок м'яса на сковороду, вам хочеться перевернути його досить швидко, щоб він не прилипав. З усім тим, вам слід уникати цих маніпуляцій і дати м'ясу спокійно готуватися протягом декількох хвилин, поки не утвориться скоринка.

Помилка №3: солити м'ясо надто рано

Якщо ви посолите м'ясо зарано, воно висохне і втратить кулінарний сік. Солити його бажано безпосередньо в момент приготування або в кінці безпосередньо перед дегустацією. Щобільше, додавши рожеву сіль, ви надасте м'ясу оригінальну текстуру.

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