Ніколи не робіть цього: чотири головні помилки під час приготування гречки

Гречка – дуже корисна крупа, багата на незамінні амінокислоти, різних вітамінів, зокрема груп А, В та Е. Вона містить нікотинову кислоту, йод, кальцій, фосфор, магній, мідь та залізо.

Цей продукт навіть рятує від стресу та безсоння, знижує ризик виникнення серцево-судинних хвороб, виводь токсини з організму. Про це пише Pixelinform.

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Крім цього, гречка навіть майже не має протипоказань. Її забороняється вживати особами, які мають захворювання шлунково-кишкового тракту і тим, у кого особиста непереносимість цього продукту. Але гречана каша буде корисною, якщо ви правильно її приготуєте.

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Головні помилки під час варіння гречки

1. Не мити гречку перед приготуванням, використовувати неякісну крупу. Перед варінням гречку важливо очистити від гірких крупинок, позбутися лушпиння та пилу.

2. Не можна варити гречку занадто довго. Якщо ви переварюєте гречану крупу, то так тільки знижується кількість харчових волокон і водночас підвищується глікемічний індекс. Томіть гречку на малому вогні, з малою кількістю води і не доварюйте.

3. Треба замочувати крупу перед тим, як варити. Загалом варіння гречки – це помилка. Найкращий спосіб приготування – замочування на ніч у воді кімнатної температури. Тоді вона збереже всі корисні властивості.

4. Не можна варити гречку одразу після того, як ви її промили. Після варінням гречку треба залишити у воді мінімум на 30 хвилин. Так у крупі впаде рівень фітинової кислоти, яка перешкоджає всмоктуванню великої кількості вітамінів та корисних макроелементів.

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