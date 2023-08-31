Чотири ознаки натурального меду: це повинен знати кожен

Мед – дуже корисний продукт, який містить багато різних вітамінів груп B, K, E, C, провітамін A, а також насичений мінеральними солями та біогенними амінами.

Як пише Psxelinform, у натуральному меді є магній, калій, кальцій, натрій, фосфор, хлор, сірка, цинк, йод, мідь, залізо. Проте часом продавця вдаються до хитрощів, щоб збільшити обсяги, додаючи крохмаль та цукор.

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Чотири ознаки неякісного меду, на які треба звернути увагу під час покупки

1. Консистенція. Натуральний мед буде рівномірно тягнутися за ложкою ніби "ниткою" і так само рівномірно укладатиметься шарами.

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Штучний мед характеризується тим, що він може капати з ложки, хоч і рідкий.

Якщо натуральний мед зацукрувався, то він не прилипатиме до ложки, буде м'яким, маслянистим та пластичним. Якщо ж маєте підробку, то у меді будуть грудки, відбудеться група кристалізація та прилипання до ложки.

2. Запах та смак. Натуральний мед буде ароматним та запашним, розчинятиметься у роті та викликатиме легке печіння у горлі.

Підробка буде мати запах паленого цукру, цукерковий смак та не викликатиме печіння у горлі.

3. Домішки. Натуральний мед може містити пилок, прополіс, віск, пергу. У підробки всього цього не додають.

4. Вага. Літр якісного меду завжди важить 1,4 кг. Якщо менше, то варто задуматися про натуральність такого меду.

Нагадаємо, що експерти в галузі харчування рекомендують включити до щоденного раціону кучеряву капусту, яка насичена антиоксидантами, а також вітамінами А, С та К.

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