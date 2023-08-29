Дієтологи назвали 8 овочів, які сповільнюють старіння

Овочі сприяють підтримці здоров'я, а також збереженню молодості і краси. Експерти в галузі харчування рекомендують включити до щоденного раціону кучеряву капусту, яка насичена антиоксидантами, а також вітамінами А, С та К.

Про це пише radiotrek.

Крім того, важливо включати моркву в своє харчування. Вона багата на бета-каротин, який перетворюється на ретинол – вітамін молодості.

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Додатково до раціону можна додати брюссельську капусту, броколі та білокачанну капусту – свіжу або квашену.

Корисний та низькокалорійний шпинат містить багато клітковини. Це важливий продукт для підтримки нормального тиску, здоров'я очей та серця. Проте, якщо у вас проблеми з подагрою, рекомендується спершу проконсультуватися з лікарем, а потім включати шпинат до вашого раціону.

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