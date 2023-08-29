Диетологи назвали 8 овощей, замедляющих старение

Овощи способствуют поддержанию здоровья, а также сохранению молодости и красоты. Эксперты в области питания рекомендуют включить в ежедневный рацион кудрявую капусту, насыщенную антиоксидантами, а также витаминами А, С и К.

Об этом пишет radiotrek.

Кроме того, важно включать морковь в свое питание. Она богата бета-каротином, который превращается в ретинол – витамин молодости.

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Дополнительно в рацион можно добавить брюссельскую капусту, брокколи и белокочанную капусту – свежую или квашеную.

Полезный и низкокалорийный шпинат содержит много клетчатки. Это важный продукт для поддержания нормального давления, здоровья глаз и сердца. Однако если у вас проблемы с подагрой, рекомендуется сначала проконсультироваться с врачом, а затем включать шпинат в ваш рацион.

Напомним, мы уже писали, какую кашу лучше есть на завтрак.

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