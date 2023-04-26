Удивите гостей: рецепт салата из одуванчика

Одуванчик – не только красивый цветок, но и полезный. Его можно есть – из листьев делать салат, а из цветов – мед. Одуванчик содержит антиоксиданты, бета-каротин, лютеин, витамины группы В, Е, РР и А и огромное количество витамина С. UaPortal предлагает вам приготовить простой салат из листьев одуванчика.

Читайте также: Рецепт супа из крапивы и одуванчика.

Ингредиенты:

– Пучок листьев одуванчика;

– 2 яйца, отваренных вкрутую;

- Сметана;

– Соль.

Способ приготовления:

1. Отварите яйца вкрутую и дождитесь охлаждения.

2. Возьмите молодые листья одуванчика и хорошо промойте, подержав перед этим листья в воде 5 минут. Высушите листву.

3. Яйца нарежьте небольшими кубиками.

4. Листья немного измельчите, смешайте с яйцами и заправьте сметаной. Посолите и перемешайте.

Видео дня

Советуем также обратить внимание на рецепт варенья из одуванчика.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !