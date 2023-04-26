Здивуєте гостей: рецепт салату з кульбаби
Кульбаба – не лише красива квітка, але й корисна. Її можна їсти – з листя робити салат, а з квітів – мед. Кульбаба містить антиоксиданти, бета-каротин, лютеїн, вітаміни групи В, Е, РР та А та величезну кількість вітаміну С. UaPortal пропонує вам приготувати простий салат з листя кульбаби.
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Інгредієнти:
– Пучок листя кульбабки;
– 2 яйця, відварених вкруту;
– Сметана;
– Сіль.
Спосіб приготування:
1. Відваріть яйця вкруту та дочекайтесь охолодження.
2. Візьміть молоде листя кульбаби та добре промийте, перед цим потримавши листя у воді 5 хвилин. Висушіть листя.
3. Яйця наріжте невеличкими кубиками.
4. Листя трохи подрібніть, змішайте з яйцями та заправте сметаною. Посоліть та перемішайте.
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