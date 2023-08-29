З чого розпочати органічне землеробство: корисні поради для фермерів

Усупереч поширеній думці, біологічне землеробство – це проста і доступна практика, яка може перетворити ваш сад на більш здоровий та екологічно чистий простір. Якщо ви не знаєте, як розпочати шлях до органічного садівництва та городництва, не хвилюйтеся. UAportal зібрав 4 поради, які допоможуть вам у цьому.

Компостування

Створення власного компосту – це економічно вигідне рішення. Якщо ви будете переробляти харчові відходи, такі як овочеві та фруктові шкірки разом з кавовою гущею, ви можете створити багатий на поживні речовини компост, який слугуватиме чудовим доповненням до вашого ґрунту.

Системи біогумусу

Біогумус передбачає використання черв'яків для розщеплення органічних відходів на багатий поживними речовинами перегній. Відтак ви отримаєте ефективне добриво, перетворене з органічних відходів, яке приноситиме користь усім рослинам у вашому саду.

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Боротьба з бур’янами

Хоча гербіциди можуть дати швидкі результати, прополювання зайвої рослинності вручну або за допомогою техніки не тільки не завдаватиме шкоди довкіллю, але й сприятиме кращому та екологічному врожаю. Робити це значно легше, коли ґрунт пухкий і вологий після дощу або поливу.

Боротьба з комахами

Не використовуйте агресивних хімікатів, які можуть завдати шкоди вашому врожаю. Деякі рослини діють як відлякувачі шкідників, тому добре захищають ваші грядки. Наприклад, зелена цибуля ефективна проти морквяної мухи та попелиці, а огірки захищають помідори та капусту.

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