Три найкращі замінники солі, щоб страви були ще смачнішими

Відсутність солі може зіпсувати навіть найкращу страву. Але існують мінімум три хороші альтернативи хлориду натрію.

Як пише Pixelinform, першим замінником є лимонний сік. Якщо ви використаєте його до м'яса або рибу, то страва не буде прісною і отримає більш цікавий та корисний смак.

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Наступна альтернатива – соєвий соус, у складі якого міститься багато солі. Тому цю добавку використовуйте до салатів та супів.

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Пікантності допоможе додати часник, адже його гострота перекриє прісний смак, якщо там не буде солі. Також цей овоч зробить страву дуже корисною.

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