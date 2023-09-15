Три прилади, які краще відключати на ніч, щоб заощадити

Рахунки за електроенергію продовжують зростати, але це можна виправити, змінивши певні звички. Щоб платити менше та мінімізувати витрати, просто від'єднуйте від мережі деякі пристрої.

Як пише видання Sante Plus, деякі прилади тягнуть споживають набагато більше енергії, ніж інші. Тому варто обмежити їхнє використання.

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Ось пристрої, які краще було б відключати ввечері, щоб заощадити електроенергію

За словами фахівців, більшість людей без необхідності залишають свої пристрої включеними до мережі на ніч. Залишаючись підключеними до електромережі, вони все одно споживають електроенергію. Поки ви не витягнете вилку, лічильник цокає!

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Якщо ви хочете заощадити електроенергію, ми рекомендуємо вам завжди відключати плазмовий телевізор перед сном. На думку експертів, це, безумовно, пристрій, який споживає найбільше енергії вдома. Пам'ятайте, навіть якщо ваш телевізор вимкнено, він продовжує споживати електроенергію. За допомогою цього простого щоденного жесту ви заощадите трохи грошей.

Ще один пристрій, за яким потрібно уважно стежити: настільний комп'ютер, що також споживає багато електроенергії. Щоб скоротити рахунок, якщо можливо, радимо поміняти його на ноутбук. Але навіть в останньому випадку не забувайте щодня відключати кабель, як і мобільний телефон, щоб скоротити витрати.

Головний ворог – морозильна камера. Її витрати на електроенергію дуже лякають, особливо, коли прилад працює 24 години на добу. Залежно від обсягу, класу енергоспоживання та типу моделі, в середньому морозильна камера може споживати від 100 до 500 кВтг на рік. Щоб уникнути можливого переїдання, а також якщо в ньому дуже мало продуктів, краще частіше відключати його від мережі та зберігати продукти у морозильній камері холодильника.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

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