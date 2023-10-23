Три рослини, які краще не тримати вдома: висмоктують енергію з господаря

Кімнатні рослини можуть приносити користь, освіжати повітря та поліпшувати мікроклімат у вашому приміщенні. Проте важливо пам'ятати, що деякі рослини можуть мати негативний вплив на енергетику.

Про це пише Ukr.media.

Плющ

Один із таких прикладів - плющ. Деякі види плюща мають потенційно токсичні властивості, що можуть бути шкідливими для здоров'я людей і тварин. Більше того, вірять, що плющ може спричиняти проблеми в особистому житті та взаєминах в сім'ї, і тому його часто називають "чоловікогоном".

Папороть

Ще однією рослиною, яка може впливати на вашу енергію, є папороть. Вона буквально висмоктує велику кількість енергії з навколишнього середовища, що може призвести до відчутного втоми і слабкості.

Дифенбахія

Іншим "енергетичним вампіром" є дифенбахія. Ця рослина потребує постійного живлення енергією і може "вбирати" як позитивну, так і негативну енергію з приміщення. Тому важливо з обережністю розміщувати її у вашому домі.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не варто тримати вдома.

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