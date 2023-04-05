Можна отруїтись і не тільки: які кімнатні рослини не слід тримати вдома

Однією з приємних особливостей кімнатних рослин є їх здатність прикрасити приміщення. Однак, є деякі види рослин, які можуть бути небезпечними для людей та тварин у будинку. Особливо, якщо в домі живуть маленькі діти.

Читайте також: Забиратимуть енергію – які дерева не можна садити поруч з будинком

Першою рослиною, яка може бути небезпечною, є фікус. Особливо небезпечні види з м'ясистим листям, оскільки містять багато соку, який може викликати подразнення та набряк шкіри. Якщо сік потрапить всередину, можуть розвинутись запаморочення, нудота та утруднення дихання.

Дифенбахія – це ще одна рослина, яка може бути небезпечною. Їдкий сік рослини може негативно вплинути на систему травлення та утруднити дихання. Крім того, якщо сік потрапить на шкіру, то може спричинити опік.

Цикламен може красиво цвісти, але містить у собі небезпеку. Сік стебел і коренів цієї рослини може подразнювати слизові оболонки, викликати набряки та болі в горлі, а також ускладнювати дихання.

Аглаонема є ще однією рослиною, яку не слід тримати в будинку з дітьми та домашніми тваринами. У стеблах та ягодах рослини міститься отруйна речовина, яка може викликати алергію та роз'їдати слизові оболонки.

Олеандр – це деревце, яке гарно цвіте, але всі його частини вкрай небезпечні для дітей та тварин. Пожувавши лист, в них можуть розвинутись порушення серцевого ритму, що може призвести до смерті. Попадання соку олеандра в очі загрожує сліпотою, тому гілки олеандру не можна спалювати в домашньому каміні або відкладати їх в багаття.

Читайте також: Шість помилок, які загублять розсаду

Крім перерахованих вище рослин, є ще декілька інших, які можуть бути небезпечними для дітей та домашніх тварин, такі як азалія, рододендрон, магнолія, герань та інші. Перед тим, як купувати кімнатну рослину, важливо дізнатися про її властивості та можливі небезпечні наслідки взаємодії з нею. Також необхідно слідкувати за тим, щоб рослини не були доступні для дітей та тварин, та при необхідності вчасно звертатися за медичною допомогою.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!