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Можно отравиться и не только: какие комнатные растения не следует держать дома

Игорь Романько

Какие комнатные растения нельзя держать дома

Одной из приятных особенностей комнатных растений есть их способность украсить помещение. Однако есть некоторые виды растений, которые могут быть опасными для людей и животных в доме. Особенно если в доме живут маленькие дети.

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Первым растением, которое может быть опасным, является фикус. Особенно опасны виды с мясистыми листьями, поскольку содержат много сока, который может вызвать раздражение и отек кожи. Если сок попадет внутрь, может развиться головокружение, тошнота и затруднение дыхания.

Дифенбахия – это еще одно растение, которое может быть опасным. Едкий сок растения может отрицательно повлиять на пищеварительную систему и затруднить дыхание. Кроме того, если сок попадет на кожу, то может вызвать ожог.

Цикламен может красиво цвести, но несет в себе опасность. Сок стеблей и корней этого растения может раздражать слизистые, вызывать отеки и боли в горле, а также затруднять дыхание.

Аглаонема является еще одним растением, которое не следует содержать в доме с детьми и домашними животными. В стеблях и ягодах растения содержится ядовитое вещество, которое может вызвать аллергию и разъедать слизистые.

Олеандр – это дерево, красиво цветущее, но все его части крайне опасны для детей и животных. Пожевав письмо, у них могут развиться нарушения сердечного ритма, что может привести к смерти. Попадание сока олеандра в глаза чревато слепотой, поэтому ветви олеандра нельзя сжигать в домашнем камине или откладывать их в костер.

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Кроме вышеперечисленных растений, есть еще несколько других, которые могут быть опасны для детей и домашних животных, такие как азалия, рододендрон, магнолия, герань и другие. Перед тем, как покупать комнатное растение, важно узнать его свойства и возможные опасные последствия взаимодействия с ним. Также необходимо следить за тем, чтобы растения не были доступны для детей и животных и при необходимости своевременно обращаться за медицинской помощью.

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