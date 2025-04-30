Ціни на бензин різко змінились: що зараз відбувається на українських АЗС

Протягом вихідних вартість бензину А-95 суттєво підвищилася. У понеділок, 28 квітня, середня ціна на автозаправках сягнула 54,75 грн за літр, що на 35 копійок більше, ніж у п’ятницю, 25 квітня.

Про це повідомляє видання delo.ua. У матеріалі зазначається, що на цьому тижні (з 28 квітня по 4 травня) суттєвих коливань цін на паливному ринку не передбачається.

Серед головних причин стабільності – відсутність факторів, які б сприяли зростанню цін. Водночас оператори не квапляться знижувати тарифи, враховуючи можливе подорожчання нафти.

Читайте також: Зміни на АЗС з 1 травня: чому бензин розбавлятимуть спиртом і як це позначиться на якості та цінах на пальне

Згідно з прогнозами, український паливний ринок орієнтується на можливе послаблення торгового конфлікту між США та Китаєм. Якщо такий сценарій реалізується, ціна нафти марки Brent може зрости до 70 доларів за барель. Це, у свою чергу, стане сигналом до поступового підвищення цін на заправках.

Ймовірне здорожчання бензину: що прогнозують експерти

Фахівці застерігають: у разі реалізації вищезгаданого сценарію, ціна бензину може зрости доволі суттєво –підвищення вартості на 1 гривню за літр не виключається.

Актуальні ціни на бензин А-95 в Україні станом на 28 квітня

За інформацією Консалтингової групи "А-95", у понеділок, 28 квітня, великі автозаправні мережі встановили ціну на бензин А-95 у межах 48,95–57,99 грн за літр.

Найвища вартість пального зафіксована в таких мережах:

WOG, OKKO, Рур груп – по 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Найвигідніші пропозиції серед операторів:

Авантаж 7 – 48,95 грн/л;

Маркет – 49,99 грн/л;

Фактор – 50,00 грн/л.

Раніше ми розповідали, що на АЗС незабаром готуються переписати ціни на бензин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!