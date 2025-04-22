На АЗС незабаром готуються переписати ціни на бензин: чого слід очікувати українцям

Протягом вихідних вартість бензину А-95 в Україні значно зросла. Станом на понеділок, 21 квітня, його середня ціна досягла 54,33 грн за літр, що на 88 копійок більше, ніж у п’ятницю, 18 квітня. Попри це, експерти прогнозують помітне здешевлення пального протягом тижня (з 21 по 27 квітня). Очікується, що ціни на заправках можуть знизитися приблизно на 1 гривню.

Про це повідомляє видання delo.ua. У матеріалі уточнюється, що причина ймовірного зниження цін полягає в тому, що партії пального, закуплені за нижчими цінами, вже надійшли на автозаправні станції.

Однак підкреслюється, що ескалація конфлікту на Близькому Сході здатна підняти ціну на нафту Brent до рівня 70 доларів за барель. У такому разі процес зниження вартості пального може призупинитися.

"Математично мережі АЗС би мали вже з понеділка знизити ціну на 1 грн/л. А чи зроблять вони це, коли нафта знову дивиться в бік зростання, сказати складно", – зазначив CEO групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін.

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Паливний експерт Сергій Куюн зі свого боку зауважив: якщо ціна на нафту Brent до кінця квітня залишиться на позначці 65 доларів за барель, у травні можна очікувати суттєвого зниження вартості бензину в Україні. За його оцінкою, вартість пального може впасти на 3 грн за літр.

Разом із тим, експерт відзначає, що вже цього тижня варто розраховувати на певне здешевлення. Подібно до прогнозу Льоушкіна, Куюн вважає, що ціна знизиться приблизно на 1 грн/л.

"Зниження на одну гривню ми на минулому тижні вже пройшли, тож десь в межах гривні вони могли б рухатись і на цьому тижні. Попри зростання курсу євро такі можливості є ", – сказав Куюн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні можуть впасти ціни на пальне.

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