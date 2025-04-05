Ціни на пальне можуть впасти в Україні: які причини та що чекає на водіїв

Ціни на паливо на українських АЗС можуть знизитися на 2-3 гривні за літр приблизно через місяць. За умови, якщо ціна на нафту на світових ринках залишатиметься на рівні 65 доларів за барель.

Про це розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, пише "РБК-Україна".

"Якщо низькі ціни на нафту триматимуться протягом кількох тижнів (мінімум 10-14 днів), то можна очікувати зниження цін на пальне на заправках в Україні через пару тижнів. Це зниження складе 2-3 гривні за літр", –зазначив він.

Чому ціни знизяться не одразу

Для того, щоб ціни на пальне в Україні почали реагувати на зниження вартості нафти, тренд низьких цін на сировину повинен зберігатися протягом певного часу, пояснює Куюн.

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Після цього має пройти кілька тижнів, поки старі, дорожчі запаси пального не будуть вичерпані, і компанії не почнуть закуповувати нафтопродукти, виготовлені з дешевшої нафти.

"У будь-якому випадку зміни не будуть швидкими, оскільки завжди є певна інерція, спричинена наявністю запасів. Крім того, минуло занадто мало часу (ціна на нафту знижується лише другий день поспіль)", – зазначив Сергій Куюн.

За даними "Консалтингової групи А-95", на 4 квітня середні ціни на АЗС становили: бензин А-95 – 55,76 гривень за літр, дизельне пальне – 54,44 гривень за літр, а скраплений газ – 36,12 гривень за літр.

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