Ціни на квартири у Києві летять вгору: де житло коштує найдорожче

У столиці України зафіксовано помітне зростання цін на квартири на вторинному ринку. Протягом останніх 12 місяців середня ціна за квадратний метр підвищилася на 6,73%, що становить понад 4 000 гривень.

Вартість зросла з 59 582 грн до 63 592 грн за "квадрат", незалежно від кількості кімнат у квартирі. Про це свідчать дані платформи M2bomber. Згідно з їхньою інформацією:

За останні пів року ціна квадратного метра в Києві збільшилася на 3,71%, що дорівнює понад 2 200 грн.

Протягом минулого місяця зростання склало 1,01%, або ще 633 грн.

Проте ще на початку травня темпи зростання були значно вищими: річне подорожчання сягало 15,99%, за пів року – 16,82%, а за місяць – 5,84%. Це може свідчити про початок формування тенденції до зниження цін на ринку житла.

Читайте також: Лідер не Київ і не Львів: де в Україні найдорожча оренда однокімнатних квартир

Згідно з аналітичними спостереженнями, найчастіше власники київських квартир встановлюють вартість квадратного метра для однокімнатного житла на рівні близько 47 600 грн – саме така ціна фігурує у 9,2% усіх оголошень про продаж. Досить популярними залишаються також такі цінові діапазони:

51 000 грн – у 6,9% пропозицій;

54 400 грн – у 6,5%;

57 800 грн – у 6%.

У сегменті найбюджетнішого житла можна натрапити на пропозиції, де ціна за квадратний метр становить лише 23 800 грн. Однак таких оголошень дуже мало – лише 0,5% від загальної кількості.

В цілому вартість квадратного метра по районах Києва варіюється в межах від 46 801 до 90 780 грн. Різниця між мінімальною та максимальною ціною сягає 43 979 грн, що означає: за суму, необхідну для придбання 1 кв. м у найдорожчому районі столиці, можна придбати майже 2 кв. м у найдешевшому.

Читайте також: Топ міст за обсягами забудови: де в Україні стрімко росте кількість нових квартир

Найнижчі ціни на житло фіксуються у Деснянському районі – тут середня вартість квадратного метра становить 46 801 грн.

До середньої цінової категорії можна віднести такі райони:

Подільський – 56 589 грн;

Святошинський – 57 320 грн;

Дніпровський – 60 071 грн;

Дарницький – 60 135 грн;

Голосіївський – 64 737 грн;

Солом’янський – 64 983 грн;

Оболонський – 65 828 грн.

Найвищі ціни на житло зафіксовані в Печерському районі, де вартість квадратного метра сягає в середньому 90 780 грн. На другому місці – Шевченківський район із показником 78 661 грн за "квадрат".

Разом із тим економіст Сергій Фурса зазначає, що сьогодні інвестувати в нерухомість – уже не так вигідно, як раніше. Причини цього наступні:

Раніше ситуацію на ринку здебільшого оцінювали на прикладі Києва.

Наразі ж через високу залежність ринку від бойових дій і ракетних атак загальна картина залишається нестабільною й складно прогнозованою.

Раніше ми розповідали, що українці повинні платити податки навіть за старі квартири.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!