Ціни на квартири в одному з українських міст встановлюють нові рекорди: що на це впливає

На лютий 2025 року Рівне стало одним із найдорожчих міст України за цінами на житло. Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку досягла 44 тис. доларів, що значно перевищує загальнонаціональний рівень, а темпи зростання цін вражають навіть на фоні загального підвищення вартості житла.

Згідно з даними порталу ЛУН, за останні півроку ціни на квартири в місті зросли на 14% на вторинному ринку та на 13% на первинному. Для порівняння, в Житомирі ціни зросли на 10%, в Ужгороді — на 9%, а в Івано-Франківську — лише на 3%. У той час як у прифронтових регіонах, таких як Запоріжжя, спостерігається зниження цін на 8%.

Ціни на 1-кімнатні квартири. Джерело: ЛУН

Чому ціни на житло в Рівному досягають рекордів

Основними причинами стрімкого зростання цін є кілька факторів, які взаємно впливають один на одного.

Здорожчання будівельних матеріалів. Забудовники повідомляють, що ціни на основні будматеріали зростають на 30% кожні три місяці. Це прямо відображається на вартості будівництва, що призводить до подорожчання новобудов, а разом з тим підвищуються і ціни на вторинне житло. Збільшення попиту через безпекову ситуацію. Рівне є одним з найбезпечніших міст України, що робить його привабливим для переселенців. Високий попит на житло серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) значно підвищує ціни. Інфляція та податкові зміни. Зростання рівня інфляції в Україні також впливає на ціни на нерухомість. Крім того, у 2024 році було ухвалено рішення про підвищення військового збору при продажу нерухомості, що також відображається на кінцевій вартості угод.

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Скільки коштують квартири в Рівному

Ось середні ціни на житло на вторинному ринку:

Однокімнатна квартира – 44 000 дол. (1 080 дол./кв. м);

Двокімнатна квартира – 59 000 дол.;

Трикімнатна квартира – 62 000 дол.

На первинному ринку середня ціна за квадратний метр складає 920 дол., тоді як до повномасштабного вторгнення цей показник був 640 дол.

Прогнози на 2025 рік

Експерти очікують подальше зростання цін на нерухомість в Україні. Основні фактори, які сприятимуть подорожчанню:

Прогнозоване підвищення вартості житла на 10-15% через інфляцію;

Зростання собівартості будівництва через дефіцит матеріалів та робочої сили;

Стабільний попит у західних регіонах, зокрема в Рівному.

Отже, Рівне продовжує утримувати лідерство за темпами зростання цін на житло в Україні. Якщо ситуація не зазнає змін, ціни на квартири в місті ще підвищаться, і ринок нерухомості залишатиметься актуальним для покупців і інвесторів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки років потрібно працювати, щоб купити квартиру.

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