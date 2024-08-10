Ціни на м'ясо та сало в Україні: у скільки обійдеться шашлик

В Україні зафіксовано помітні зміни на ринку м'ясної продукції. Зокрема, помітно здорожчала свинина.

Згідно з даними моніторингу цін від "Мінфін", за останній місяць вартість свинини значно зросла, тоді як ціни на сало залишаються стабільними.

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Аналіз показує, що всі основні види свинини подорожчали. Зокрема, ціна на свинячу грудинку збільшилася з 165,86 грн до 171,05 грн за кілограм, а свиняча лопатка – з 163,30 грн до 165,35 грн.

Значне зростання вартості відбулося й на свинячий ошийок та підчеревок, які тепер коштують 267,20 грн і 172,63 грн за кілограм відповідно.

Серед інших продуктів, свинячі ребра також подорожчали, але незначно – з 172,30 грн до 172,97 грн за кілограм. Найбільше ж підвищення ціни відбулося на свинину для шашлику, яка тепер коштує 239,90 грн за кілограм.

На відміну від свинини, ціни на сало залишаються незмінними. Вартість домашнього сала залишається на рівні 234,00 грн за кілограм. Водночас солоне сало коштує 242,84 грн за кілограм.

Загалом, зміни цін на свинину та стабільність вартості сала відображають тенденції на ринку м'ясної продукції в Україні, що може вплинути на подальший попит серед споживачів.

Раніше експерти спрогнозували, що в Україні на 20 відсотків може здорожчати один з найпопулярніших продуктів.

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